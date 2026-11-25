राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर राजग गठबंधन के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और निषाद पार्टी के बीच जारी विवाद के बीच सुभासपा अध्यक्ष एवं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखी।

भाजपा नेतृत्व ने सहयोगी दलों के बीच सीट को लेकर चल रही खींचतान को गंभीरता से लिया है। भाजपा नहीं चाहती कि विपक्ष सहयोगियों की रार को मुद्दा बनाए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की बयानबाजी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने राजभर को बुलाया होगा।