डिजिटल डेस्क, लखनऊ। आजम खान पर अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, "आजम खान अखिलेश यादव की वजह से जेल में हैं। जिन गलत कामों के लिए वे अभी जेल में हैं, वे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा थे।

मौजूदा सरकार के दौरान ऐसी कोई साजिश नहीं रची गई है। रही बात ED की जांच की, तो क्या ये कमाई BJP के कार्यकाल में हुई थी? असल में, वे तब से जेल में हैं जब से BJP सत्ता में है."