'अखिलेश यादव की वजह से जेल में हैं आजम खान', ओपी राजभर ने साधा सपा प्रमुख पर निशाना
उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान उनकी वजह ...और पढ़ें
HighLights
ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना।
कहा, आजम खान अखिलेश की वजह से जेल में।
गलत काम सपा कार्यकाल में हुए, भाजपा का हाथ नहीं।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। आजम खान पर अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, "आजम खान अखिलेश यादव की वजह से जेल में हैं। जिन गलत कामों के लिए वे अभी जेल में हैं, वे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा थे।
मौजूदा सरकार के दौरान ऐसी कोई साजिश नहीं रची गई है। रही बात ED की जांच की, तो क्या ये कमाई BJP के कार्यकाल में हुई थी? असल में, वे तब से जेल में हैं जब से BJP सत्ता में है."