NRHM घोटाला: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव पर ED का शिकंजा, केस दर्ज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुचर्चित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपित पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ मनी लान्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया है। इससे पहले विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था।

विजिलेंस ने पूर्व विधायक को पिछली 10 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में लखनऊ के वेब माल से गिरफ्तार किया था। विजिलेंस की जांच के अनुसार, निर्धारित अवधि में आरोपित की वैध आय करीब 1.12 करोड़ रुपये थी, जबकि संपत्तियां खरीदने और भरण-पोषण आदि पर करीब 1.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस तरह आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 67.30 लाख रुपये अधिक खर्च किए जाने का मामला सामने आया था।