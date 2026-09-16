रायबरेली समेत UP के 14 जिलों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, शहर के चौराहों पर लगेंगी महापुरुषों की मूर्तियां; बजट मंजूर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार 14 जिलों में प्रमुख स्थलों-चौराहों पर महापुरुषों की 18 प्रतिमाएं स्थापित कराने जा रही है। इन प्रतिमाओं के निर्माण के लिए 81.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

योजना के तहत कानपुर देहात के गजनेर चौराहे पर हाथी पर सवार पृथ्वीराज चौहान व रनिया पडाव में रानी लक्ष्मीबाई, आगरा के रहनकलां में महाराजा निषादराज व रामनगर में (लाल मंदिर) के पास महर्षि परशुराम, अलीगढ़ जिला पंचायत परिसर और गंगीरी में कल्याण सिंह और सीतापुर में नैमिषारण्य क्षेत्र में महाराजा छीता पासी व माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।