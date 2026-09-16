आजमगढ़ के नबील के बाद ATS ने एक और संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार, ऑनलाइन ले रहा था बम बनाने की ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा इन इंडियन सब-कांटीनेंट से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार संदिग्घ आतंकी की पहचान सिद्धार्थनगर स्थित थाना बांसी के ग्राम मधवापुर सिसहनिया निवासी 19 वर्षीय मकसूद अली के रूप में हुई है। आरोपित पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था और बम बनाने से लेकर आतंकी गतिविधियों का आनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था।

एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि एटीएस ने पिछली 12 सितंबर को आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नबील को गिरफ्तार किया था। नबील अलकायदा के लिए काम कर रहा था। उसने कई अन्य युवाओं को व्हाट्सएप पर बनाए गए ग्रुुपों पर जोड़ा था।

कोडिशिया मैदान क्षेत्र से किया गिरफ्तार नबील से पूछताछ में एटीएस को अलकायदा से जुड़े मकसूद और अन्य युवाओं की जानकारी मिली थी। इसके बाद से एटीएस मकसूद पर नजर रख रहा था। इसी दौरान एटीएस को सूचना मिली ती मकसूद तमिलनाडु में सक्रिय है। नतीजतन उसे तमिलनाडु एटीएस के सहयोग से पिछली 14 सितंबर को कोयंबटूर के कोडिशिया मैदान क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपितों ने अपने साथ जुड़े युवाओं को आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने की योजना भी बनाई थी। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपितों ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न राज्यों के युवाओं के साथ विदेशियों को भी जोड़ा था।