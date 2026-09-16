2027 की जनगणना में 'जाति' भी होगी दर्ज, विभाग ने तैयार की 40 सवालों की लिस्ट
जनगणना-2027 में पहली बार जाति की जानकारी दर्ज की जाएगी, जहां व्यक्ति अपनी जाति स्वयं बता सकेगा या जानकारी न ...और पढ़ें
HighLights
जनगणना-2027 में पहली बार जाति की जानकारी दर्ज की जाएगी।
व्यक्ति अपनी जाति स्वयं बता सकेगा या न बताने का विकल्प होगा।
लखनऊ में मास्टर ट्रेनरों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना-2027 में इस बार जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। खास बात यह होगी कि जाति के लिए कोई तय सूची चुनने के बजाय व्यक्ति अपनी जाति के बारे में जो बताएगा, वही दर्ज किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जाति की जानकारी नहीं देना चाहता है तो इसके लिए भी एप में विकल्प उपलब्ध रहेगा।
जनगणना के दूसरे और अंतिम चरण से पहले बुधवार को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। चार दिन का यह प्रशिक्षण 19 सितंबर तक लखनऊ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में चलेगा।
जनगणना के प्रोफार्मा में जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर है। यह ओपन एंडेड है, यानी इसमें व्यक्ति अपनी जाति बता सकता है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।
इसके अलावा नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, मातृभाषा, अन्य भाषाएं, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और व्यवसाय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी।
क्या होगा समय?
कुल 40 सवालों के जवाब से परिवार और उसके सदस्यों का विवरण तैयार होगा। जनसंख्या की गणना एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर होगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक निवासी स्व-गणना कर सकेंगे। इसके बाद मिलने वाली स्व-गणना आइडी गणनाकर्मी को देने पर संबंधित गणना ब्लाक में विवरण दर्ज किया जाएगा। जनगणना का संदर्भ समय पांच जनवरी की रात 12 बजे होगा।
पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण किया जाएगा। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी एवं निदेशक शीतल वर्मा ने प्रशिक्षण के शुभारंभ पर कहा कि गणना में कोई घर या व्यक्ति छूटे नहीं और किसी की दोहरी गणना न हो, इस पर विशेष ध्यान देना होगा।
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प्रदेश के 305 मास्टर ट्रेनर करीब 7,500 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे। फील्ड ट्रेनर आगे तहसील और नगर निकाय स्तर पर 5.63 लाख गणनाकर्मियों व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। पहले चार बैचों का प्रशिक्षण 16 से 19 सितंबर और शेष चार बैचों का 23 से 26 सितंबर तक होगा। इसमें प्रश्नावली, गणना प्रक्रिया, डिजिटल माध्यम, कवरेज और गुणवत्ता की जानकारी दी जाएगी।
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प्रदेश में 75 जिले, 350 तहसील, 17 नगर निगम, 783 वैधानिक नगर, 1,195 चार्ज, 207 बाहरी विस्तार क्षेत्र, 14,979 वार्ड, 276 जनगणना नगर और 1,04,004 गांव हैं। इनके लिए 4,78,783 गणना ब्लाक बनाए गए हैं।