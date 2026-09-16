2027 की जनगणना में 'जाति' भी होगी दर्ज, विभाग ने तैयार की 40 सवालों की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनगणना-2027 में इस बार जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। खास बात यह होगी कि जाति के लिए कोई तय सूची चुनने के बजाय व्यक्ति अपनी जाति के बारे में जो बताएगा, वही दर्ज किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जाति की जानकारी नहीं देना चाहता है तो इसके लिए भी एप में विकल्प उपलब्ध रहेगा।

जनगणना के दूसरे और अंतिम चरण से पहले बुधवार को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। चार दिन का यह प्रशिक्षण 19 सितंबर तक लखनऊ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में चलेगा। जनगणना के प्रोफार्मा में जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर है। यह ओपन एंडेड है, यानी इसमें व्यक्ति अपनी जाति बता सकता है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, मातृभाषा, अन्य भाषाएं, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और व्यवसाय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। क्या होगा समय? कुल 40 सवालों के जवाब से परिवार और उसके सदस्यों का विवरण तैयार होगा। जनसंख्या की गणना एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर होगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक निवासी स्व-गणना कर सकेंगे। इसके बाद मिलने वाली स्व-गणना आइडी गणनाकर्मी को देने पर संबंधित गणना ब्लाक में विवरण दर्ज किया जाएगा। जनगणना का संदर्भ समय पांच जनवरी की रात 12 बजे होगा।