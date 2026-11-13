लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर पर LDA बनाएगा 450 मीटर लंबा फ्लाईओवर, निशातगंज चौराहे पर जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर के व्यस्ततम चौराहों में शुमार निशातगंज में लगने वाले जाम से जल्द ही कुछ राहत मिलेगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) निशातगंज गोमती पुल के पास ग्रीन कॉरिडोर पर 450 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने जा रहा है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा किए गए तकनीकी अध्ययन में इस फ्लाईओवर के निर्माण को पूरी तरह फिजिबल पाया गया है। इस परियोजना पर करीब 81 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एलडीए अब इसके लिए शासन से बजट मांगने की तैयारी कर रहा है और स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

चौराहे पर खत्म होगा वाहनों का टकराव, सिग्नल के बाद भी लग रहा था जाम गोमती नदी के किनारे निशातगंज चौराहे पर ग्रीन कॉरिडोर और निशातगंज मार्ग का ट्रैफिक एक-दूसरे को क्रास करता है। दोनों ओर से वाहनों का अत्यधिक दबाव होने के कारण यहां दिनभर जाम लगता है।

विशेषकर सुबह और शाम वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे यातायात संभालने में पुलिसकर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जाम रोकने के लिए चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए गए थे, लेकिन उससे भी अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी।