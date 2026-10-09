नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य प्रियंका सिंह रावत ने लिया प्रमाण पत्र, बोलीं- BJP ही दे सकती है साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा सदस्य के आठ निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशियों में से एक प्रियंका सिंह रावत ने शुक्रवार को अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्रियंका सिंह रावत ने इसका श्रेय भाजपा को दिया और कहा कि सिर्फ हमारी पार्टी ही साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को यूपी विधान भवन में शुक्रवार को चुनाव सर्टिफिकेट मिले। भाजपा प्रत्याशी प्रियंका सिंह रावत ने कहा कि मुझ जैसी साधारण कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं लोकसभा के बाद अब राज्यसभा के सदस्य रूप में अब उच्च सदन यानी राज्यसभा में पहुंची हूं।

यह सिर्फ भाजपा में देखने को मिलता है। भाजपा तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता कहीं तक भी पहुंच सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं कोई शक नहीं है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी।

सबसे कम उम्र की सांसद भी बनीं प्रियंका सिंह रावत वर्ष 2014 में बाराबंकी से लोकसभा सदस्य बनीं थी। उस समय उनको सबसे कम उम्र की सांसद बनने का गौरव मिला था। प्रियंका सिंह रावत ने बाराबंकी से पहला चुनाव 2014 में भाजपा के टिकट पर लड़ा था। मोदी लहर में चार लाख 54 हजार 214 वोट पाकर कांग्रेस के सांसद डा. पीएल पुनिया को दो लाख 11 हजार 878 मतों के अंतर से हराया था।