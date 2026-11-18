कुमार संजय, लखनऊ। 17 नवंबर यानी मंगलवार को वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे था। यह उन बच्चों के लिए है, जो 37 सप्ताह से पहले जन्म लेते हैं। शोध वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लड मार्कर की खोज की है, जिससे समय से पहले प्रसव की भविष्यवाणी संभव है।

शोधकर्ताओं ने खून में मौजूद प्रोटीन सीरम साल्युबल एंडोकैन की जांच की। एक साल के शोध में प्रीमेच्योर लेबर से पीड़ित 124 महिलाओं को शामिल किया गया। जिन महिलाओं में एंडोकैन ज्यादा था, उनकी डिलीवरी जल्दी हो गई। मॉडरेट प्रीमेच्योर में एंडोकैन सबसे ज्यादा 866.64 पीजी/एमएल मिला। वेरी प्रीमेच्योर में 730.68, लेट प्रीमेच्योर में 659.21 और टर्म में 662.50 पीजी/एमएल रहा। 24 घंटे के अंदर डिलीवरी वाली महिलाओं में स्तर 839.52 पीजी/एमएल था। बढ़ा एंडोकैन प्रसव जल्द होने का संकेत है। समय रहते पता चलने पर डाक्टर स्टेरायड इंजेक्शन देने के साथ और बेहतर अस्पताल में रेफर कर सकते हैं। 14.47 प्रतिशत बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 14.47 प्रतिशत बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, जबकि 20.17 प्रतिशत बच्चे कम वजन के साथ पैदा होते हैं। यानी हर 100 में से करीब 14 से 15 बच्चे समय से पहले जन्म ले रहे हैं। इसलिए समय पर जांच जरूरी है।