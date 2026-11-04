NEET UG Counselling 2026: एमबीबीएस और बीडीएस की रिक्त सीटों पर 5 नवंबर से होगी विशेष काउंसलिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। NEET UG Counselling 2026 | मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए नीट यूजी-2026 की विशेष काउंसिलिंग पांच नवंबर से शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने मंगलवार को समय-सारिणी जारी की है।

इसके तहत अभ्यर्थियों को सात तक पंजीकरण और अभिलेख अपलोड करने का अवसर मिलेगा। सीट आवंटन का परिणाम 12 को घोषित किया जाएगा। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा नेहा शर्मा का कहना है कि पांच को पूर्वाह्न 11 बजे से आनलाइन पंजीकरण और अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी सात को पूर्वाह्न 11 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पंजीकरण शुल्क और धरोहर राशि जमा करने की अंतिम समय-सीमा सात को अपराह्न दो बजे तक है। इसी दिन मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट में शामिल अभ्यर्थी सात को शाम पांच बजे से 12 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तक आनलाइन विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद 12 को सीट आवंटन का परिणाम घोषित होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 13 से 16 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।