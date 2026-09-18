भारत-श्रीलंका आए साथ: लखनऊ में यूपी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर करेंगे बड़ी रिसर्च, NBRI ने दिया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत और श्रीलंका के बीच वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय संबंधों को एक नई दिशा मिल सकती है। श्रीलंका लखनऊ के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआइ) के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर कार्य कर सकता है।

इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वनस्पति विज्ञान, जैव विविधता संरक्षण, कृषि अनुसंधान और औषधीय पौधों के संवर्धन में तकनीकी सहयोग बढ़ाना है। इसको लेकर श्रीलंका के कैंडी स्थित राष्ट्रीय मौलिक अध्ययन संस्थान (एनआइएफएस) के निदेशक प्रो. डगलस सिरिल अभयविक्रम विजेसुंदरा ने एनबीआरआइ में संवाद किया। कहा कि एक साथ मिलकर काम करने से नए औषधीय पौधों की खोज, शोध व जैव विविधता संरक्षण को नई दिशा मिल सकती है।