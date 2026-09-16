मो. शमी के भाई कैफ पर FIR कराने वाली पीड़िता ने दर्ज कराए बयान, पुलिस से की सुरक्षा की मांग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मो. कैफ के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में मुकदमा गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने ट्रांसफर होने से पहले पीड़िता बुधवार को आशियाना थाने पहुंची।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे मुकदमा स्थानांतरित किए जाने की जानकारी नहीं दी। अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलने पर वह जांच की प्रगति और मुकदमा ट्रांसफर करने का कारण जानने थाने आई। करीब तीन घंटे में पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए।



पीड़िता ने बताया कि उसने बयान में दर्ज मुकदमे में लगाए गए आरोपों को ही दोहराया है। उसने कहा कि उसकी जान को खतरा है और वह सुरक्षा के लिए पुलिस को लिखित प्रार्थनापत्र देगी। आशियाना पुलिस की जांच में घटनास्थल गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र का पाया गया।