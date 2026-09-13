MLA रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने Gen Z आंदोलन के खिलाफ खोला मोर्चा, देश विरोधी हरकत बर्दाश्त नहीं

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। जनसत्ता दल के अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने Gen-Z की स्वयंभू शुभचिंतक काकरोच जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायबरेली के ऊंचाहार में “श्री शिव महापुराण कथा” के दूसरे दिन कथा सुनने के बाद कहा कि बीते दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकत्र ने जो किया वो स्वीकार्य नहीं है।

जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने कहा कि राजा भैया ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। आतंकियों की जय-जयकार हो रही थी। यह तो भारतीय संस्कृति और भाषा से अलग है। राजा भैया ने दिल्ली छात्र आंदोलन में शामिल हुए आंदोलनकारियों की भाषा पर भी सवाल खड़ा किया। रायबरेली में राजा भैया के उस बयान की जबर्दस्त चर्चा हो रही है, जिसमे उन्होंने लोगों को शास्त्र के साथ शस्त्र को भी धारण करने को कहा है।

उन्होंने कहा कि Gen Z का जंतर मंतर आंदोलन देश विरोधी था। वहां पाकिस्तान और दूसरे देशों से फंडिंग आ रही थी, देश के युवा पिज्जा-बर्गर खाकर देश के खिलाफ नारे लग रहे थे। देश के लोगों को गलियां दी जा रही थीं और आतंकियों की जय जयकार हो रही थी। भारतीयता को अपमानित किया गया। कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया ने Gen Z के खिलाफ खुला मोर्चा खोला। जमकर खरी खोटी सुनाई।

राजा भैया ने रायबरेली में कहा कि पिछले दिनों आपलोगों ने देखा कि दिल्ली में Gen Z का एक प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन तो पर्चा लीक पर हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार की वहां भाषा बोली जा रही थी, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजा भैया ने कहा कि वहां भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। आतंकियों की जय-जयकार हो रही थी। देश में एक नया शब्द चला है Gen-Z। यह शब्द न हमारी सभ्यता से मेल खाता है और न हमारी संस्कृति से इसका कोई संबंध है। यह शब्द हमारे सभी आदर्शों से दूर-दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है। वहां अभद्रता का भौंडा प्रदर्शन हुआ।

प्रदर्शन तो पर्चा लीक पर, भाषा अभद्र राजा भैया ने कहा कि हम मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। पर्चा लीक पर प्रदर्शन के मुद्दे पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम बात प्रदर्शनकारियों की कर रहे हैं। कुंडा विधायक ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें फंडिंग कहां से आ रही थी। फंडिंग मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान और यूरोप की विघटनकारी शक्तियों की ओर से आ रही थी। विधायक ने कहा कि आप कल्पना करिए कि प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है और उनके लिए पिज्जा-बर्गर का ऑर्डर लंदन से दिया जा रहा है। उनकी मंशा थी कि पिज्जा खाओ और भारत को गाली दो, भारतीयता को अपमानित करो।