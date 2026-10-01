KGMU के लापता नर्सिंग अधीक्षक इटौंजा टोल के सीसीटीवी में कार चलाते दिखे, कपड़ों से हुई पहचान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। केजीएमयू के आर्थोपेडिक विभाग के लापता नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग की तलाश में पुलिस को इटौंजा टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिला है। फुटेज में उनकी कार टोल पार करती दिखाई दी है। चालक का चेहरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन कपड़ों के आधार पर पुलिस ने उसके नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग होने की पहचान की है। फुटेज में चालक की सीट के बगल एक अन्य व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

नर्सिंग अधीक्षक पवन गर्ग 27 सितंबर की रात कार लेकर घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर स्वजन ने तलाश शुरू की। मोबाइल बंद मिलने के बाद मड़ियांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने उनके मोबाइल और कार की गतिविधियों के आधार पर तलाश शुरू की।

जांच के दौरान सामने आया कि उनकी कार लखनऊ-सीतापुर मार्ग की ओर गई थी। इटौंजा टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कार रात करीब 11:30 बजे टोल पार करती दिखाई दी। फुटेज में चालक का चेहरा साफ नहीं आने के कारण पुलिस ने उसके कपड़ों का मिलान किया। पुलिस के मुताबिक, फुटेज में दिख रहे चालक के कपड़े नर्सिंग अधीक्षक के कपड़ों से मेल खा रहे हैं।