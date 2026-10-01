लखनऊ में दो डंपर भिड़े, कानपुर हाईवे पर चार घंटे लगा रहा जाम; 10 KM तक वाहनों की कतार
लखनऊ-कानपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के दो डंपरों की भिड़ंत से भीषण जाम लग गया, जिससे करीब चार घंटे तक 10 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी रही।
HighLights
लखनऊ-कानपुर हाईवे पर दो डंपरों की भीषण भिड़ंत हुई।
हादसे के बाद चार घंटे तक 10 किमी लंबा जाम लगा।
एक डंपर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा पहुंचा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर गुरुवार तड़के दो डंपरों की भिड़ंत के बाद करीब चार घंटे भीषण जाम लगा। बंथरा के आजाद बिहार कालोनी के पास हुए हादसे में एक डंपर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गया। इससे लखनऊ से कानपुर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। वाहनों की कतार दस किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई।
हादसा तड़के करीब साढ़े चार बजे हुआ। दोनों डंपर कानपुर की ओर से मौरंग लेकर आ रहे थे। टक्कर के बाद एक डंपर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ नाले के पास जाकर रुका। रास्ता बंद होने पर वाहन चालक विपरीत दिशा से निकलने लगे। कुछ दूरी पर वाहन फंसने से कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन भी जाम हो गई। करीब आधे घंटे में जाम बंथरा कस्बे तक पहुंच गया।
एक घंटे तक नहीं पहुंची यातायात पुलिस
हादसे के करीब एक घंटे बाद तक यातायात पुलिस और थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। 112 की पुलिस भी करीब आधे घंटे बाद पहुंची। तब तक स्कूली बसों, एंबुलेंस और रोडवेज बसों समेत बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंस चुके थे। जाम बढ़ता देख कई वाहन चालक अन्य रास्तों से निकले।
फ्लाइट छूटने के डर से बदला रास्ता
कानपुर निवासी आशीष और अभिषेक टैक्सी से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जा रहे थे। उनकी फ्लाइट सुबह 6:30 बजे थी। जाम में टैक्सी फंसने पर दोनों ने आटो बुक किया और बंथरा-बिजनौर मार्ग से एयरपोर्ट पहुंचे।
ओवरटेक करने के दौरान भिड़ने का आरोप
पीछे से आ रहे वाहन चालकों के मुताबिक, दोनों डंपर चालक काफी दूर से एक-दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे। जल्द पहुंचने की कोशिश में दोनों की रफ्तार तेज थी। इसी दौरान हादसा हो गया।
एक डंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसका चालक उन्नाव के मौरावां क्षेत्र के छोटी गौरी निवासी गोविंद यादव बाल-बाल बच गया। दूसरा डंपर चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग निकला।
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