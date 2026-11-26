राज्य ब्यूरो, लखनऊ। संविधान दिवस पर राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े आयोजनों के बीच बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बहुजन समाज को विरोधियों से सावधान रहने और बसपा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया है।

गुरुवार को मायावती ने एक्स लिखा कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में न ले पाने के कारण डॉ. भीमराव आंबेडकर का आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का मिशन, आज भी अधूरा है। डॉ. आंबेडकर की मंशा को धरातल पर उतारने का काम जातिवादी पार्टियां नहीं, केवल बसपा ही कर सकती है। बसपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि क्या सरकारों ने, आरक्षण के संवैधानिक दायित्व समेत गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व सम्मान आदि की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया है?

आज जब सरकारें संविधान दिवस मना रही हैं तो बहुजन समाज अपने महापुरुषों खासकर बाबा साहेब के उस संदेश को याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता वह मास्टर चाबी है, जिससे विकास के तमाम बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड व पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो बाबा साहेब के संविधान की पवित्र मंशा को सही से जमीन पर उतारना जरूरी है।