डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिविल लाइंस में विधानसभा के समीप कांग्रेस की ओर से गुरुवार को संविधान रक्षा मार्च संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस पार्टी ने देशभर के राज्यों में ऐसे मार्च का आयोजन किया है।

एसआईआर में धांधली के फिर लगाए आरोप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ गुरुवार को अपना अभियान तेज कर दिया। संविधान दिवस के मौके पर मताधिकार की रक्षा की मांग को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यह विरोध मार्च दोपहर करीब 12:15 बजे सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने चंदगी राम अखाड़े से शुरू हुआ, जिसका समापन डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पर होना तय किया गया। ' मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से काटे जा रहे ' प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर भाजपा तथा चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वैध मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से काटे जा रहे हैं।

देवेंद्र यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाते हुए कहा, "जीवित मतदाताओं को मृत दिखाकर उनके नाम काटना अलोकतांत्रिक है और यह जनता के मताधिकार पर सीधा हमला है।"

ड्राफ्ट सूची से 47.56 लाख नाम गायब होने पर उठाए सवाल देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47.56 लाख नाम गायब होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए मृत्यु, पलायन या अन्य कारणों से हटाए गए मतदाताओं का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की बात कही।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि दस्तावेजों की सख्त शर्तों के कारण इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर किरायेदारों, प्रवासी मजदूरों, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें अपनी पात्रता साबित करने में भारी कठिनाई हो रही है।

अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की इससे पहले कांग्रेस ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नेहरू विहार वार्ड का मामला भी उठाया था, जहां फॉर्म-7 के आवेदनों के जरिए 75 जीवित मतदाताओं को मृत घोषित करने का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, प्रभावित मतदाताओं के लिए विशेष सुनवाई और गलत तरीके से नाम काटने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने पात्रता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि दिल्ली के गांवों में जन्मे कई लोगों के पास यह दस्तावेज नहीं है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। देवेंद्र यादव ने चुनाव अधिकारियों से बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष काम करने की अपील करते हुए कहा, "सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन अधिकारियों को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।"