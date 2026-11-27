राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समजावादी पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र को छलावा करार दिया है। मयावती ने कहा है कि सपा का ’जन-मन का मेनिफेस्टो’ के नाम से कल जारी किया गया ’प्रण-पत्र’, इनके कथित पीडीए की तरह ही कोरा हवाहवाई है और ’थोथा चना बाजे घना’ की कहावत को चरितार्थ करने वाला है।

शुक्रवार को मायावती ने एक्स पर लिखा कि सपा का स्वभाव जाहिर तौर पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों व मुस्लिमों आदि के वास्तविक हित के विरुद्ध संकीर्ण, जातिवादी और धन्नासेठ समर्थक रहा है, राज्यसभा चुनाव में पीडीए के बजाय एक बड़े धन्नासेठ को प्राथमिकता देना, इसका उदाहरण है।