संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सुभासपा अध्यक्ष एवं प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रण पत्र और 2027 के चुनावी वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से जुमलेबाजी है। उन्होंने सपा के वादों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और विपक्ष की राजनीति को मुद्दों से भटकाने वाला बताया।

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2012 से पहले के सपा घोषणा पत्र और मौजूदा प्रण पत्र, दोनों को पढ़ा है। किसानों की कर्जमाफी के वादे पर उन्होंने समर्थन जताया, लेकिन सपा के वादों की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। सपा के 25 लाख नौकरियां और पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर भी कटाक्ष किया।

मुस्लिम समाज के मुद्दों पर होनी चाहिए गंभीर चर्चा उन्होंने पिछले सपा शासनकाल में कानून-व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों का जिक्र करते हुए शिवपाल यादव पर निशाना साधा। 75 जिलों में अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करने की पहल पर भी उन्होंने असहमति जताई। आजम खान के बयान ''मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे'' पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।