यूपी विधानसभा की तैयारी: मायावती ने बुलाई 75 जिलाध्यक्षों की बैठक, 2007 वाला चुनावी फॉर्मूला दोहराने पर जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव कही तैयारी में जुटी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को संगठन की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश के छोटे-बड़े पदाधिकारियों के साथ सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बसपा प्रमुख ने चुनावी तैयारी के तहत हुए काम, प्रत्याशी चयन की समीक्षा के साथ अगली रणनीति समझाएंगी।

बसपा ने वर्ष 2007 में प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद हुए चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव में पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिली थी। इस बार मायावती वर्ष 2007 की तरह अपने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को दोहराने की कोशिश में हैं और ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश हो रही है।