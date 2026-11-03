यूपी के माटी कला महोत्सव में हर दिन हो रही 6 लाख की बिक्री, अब तक हुआ 50 लाख का कारोबार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली की तैयारियों के बीच मिट्टी से तैयार आकर्षक कलाकृतियां और सजावटी सामान लोगों को खूब भा रहे हैं। डालीबाग स्थित खादी भवन परिसर में माटी कला बोर्ड की ओर से आयोजित माटी कला महोत्सव में हर दिन करीब छह लाख रुपये की बिक्री हो रही है। सात नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में अब तक 50 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हो चुका है। कारीगरों को उम्मीद है कि दीपावली नजदीक आने के साथ बिक्री में और तेजी आएगी।

महोत्सव में 40 से अधिक स्टाल लगाए गए हैं। यहां मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों से लेकर टेराकोटा की आकर्षक आकृतियां, दीपक, सजावटी सामान, तोरण द्वार और श्रीलक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। घरों को पारंपरिक अंदाज में सजाने के लिए लोग मिट्टी से बने उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। खासकर दीपावली की सजावट के लिए तैयार की गई कलाकृतियों और रंग-बिरंगे सजावटी सामान की मांग अधिक है।



कारीगर सत्यार्थ तिवारी का कहना है कि इस महोत्सव से उन्हें सीधे ग्राहकों तक अपने उत्पाद पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होने के साथ ही मेहनत का उचित मूल्य भी मिल रहा है।