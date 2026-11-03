लखनऊ विश्वविद्यालय के 22 छात्रों का BEL में हुआ सिलेक्शन, 5.52 लाख तक का मिला पैकेज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संकाय के 22 विद्यार्थियों का चयन रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल), गाजियाबाद में हुआ है। चयनित विद्यार्थियों को ट्रेनी इंजीनियर के पद पर नियुक्ति मिलेगी। उन्हें अधिकतम 5.52 लाख रुपये सालाना का पैकेज दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर के प्लेसमेंट सेल के वाइस चेयरमैन डा. हिमांशु पांडेय ने बताया कि बीईएल की ओर से आयोजित कैंपस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर 2026 बैच के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। निर्धारित अवधि पूरी करने और बेहतर कार्य प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को आगे प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम करने का अवसर भी मिल सकता है।