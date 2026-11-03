लखनऊ-आगरा ही नहीं, एटा मेडिकल कालेज तक फैलीं मतांतरण की जड़ें; STF की जांच में कई डॉक्टरों के नाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। केजीएमयू के मतांतरण प्रकरण की जड़ें लखनऊ से आगरा और एटा मेडिकल कालेज तक जुड़ी हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आए संपर्कों के मुताबिक, इस प्रकरण से जुड़े कई डाक्टर आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज हैं। इनमें डा. रिजवान मलिक का नाम भी शामिल है। उसे मुख्य आरोपित डा. रमीज का करीबी बताया गया है। एटा मेडिकल कालेज में उसकी करीब पांच साल तैनाती रही है। वहां वह विवादों में घिरा रहा है।



एसटीएफ की रिपोर्ट में आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज और केजीएमयू के कुछ छात्रों के बीच संपर्कों का उल्लेख है। इसमें डा. रमीज, डा. रिजवान मलिक और अदनान अंसारी समेत अन्य लोगों के नाम आए हैं। रिपोर्ट में इस्लामिक मेडिकोज नाम के समूह और उससे जुड़ी पुस्तक व पत्रिका का भी जिक्र है।

समूह के माध्यम से पुराने और नए मेडिकल छात्रों के बीच संपर्क बनाए जाने तथा नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को जोड़ने की बात सामने आई है। एटा मेडिकल कालेज में तैनाती के दौरान समूह में शामिल डा. रिजवान मलिक के खिलाफ अक्टूबर 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था।

मेडिकल कालेज की प प्राचार्य डा. रजनी पटेल व अकाउंटेंट अभिषेक सह आरोपित थे। सूत्रों के मुताबिक, एटा में तैनाती के दौरान डा. रिजवान की उच्चाधिकारियों से नजदीकियां थीं। इसका प्रभाव इस्तेमाल कर उसने कई गैर मुस्लिम छात्र-छात्राओं के परीक्षा परिणाम प्रभावित कराए और उनकी सप्लीमेंट्री लगवाई। हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।