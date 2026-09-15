संवाद सूत्र, बंथरा। थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में जन्माष्टमी के फूल साईं नदी में प्रवाहित करने गया 29 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हैं। तलाशी के दौरान मंगलवार को सईं नदी के भैरव घाट के पास झाड़ियों में उसकी चप्पल, कपड़े और मोबाइल फोन मिला।

आशंका जताई जा रही है कि फूल प्रवाहित करने के दौरान युवक पानी में डूबा गया है। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में उसकी तलाश शुरू कर रही है। रविवार की सुबह करीब 11 बजे रामगढ़ी-भौकापुर गांव निवासी संदीप (29) अन्य ग्रामीणों के साथ साईं नदी में फूल प्रवाहित करने गया था।