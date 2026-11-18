जागरण संवाददाता, मलिहाबाद। क्षेत्र के अन्नदाताओं के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। पिछले दो सप्ताह से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर रहे समिति सचिवों ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए अपनी हड़ताल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी है। हड़ताल स्थगित होने के साथ ही बुधवार से क्षेत्र की सभी साधन सहकारी समितियों पर खाद का वितरण पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गया है।

वर्तमान में रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुवाई का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में डीएपी और यूरिया खाद की मांग काफी बढ़ गई थी। समितियों के बंद रहने से किसान निजी दुकानों के चक्कर काटने को मजबूर थे। हालांकि, अब समितियों पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया का स्टॉक उपलब्ध है।वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने और खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और समिति प्रबंधन ने सख्त नियम लागू किए हैं।