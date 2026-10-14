लखनऊ मेट्रो: देश का सबसे गहरा और डबल स्टोरी प्लेटफार्म वाला स्टेशन बनेगा पांडेयगंज, प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पांडेयगंज लखनऊ ही नहीं देश का पहला मेट्रो स्टेशन होगा, जहां प्लेटफार्म डबल स्टोरी का होगा। यहां मेट्रो ऊपर-नीचे आएंगी। पांडेयगंज देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। अब तक यह रिकार्ड हावड़ा मेट्रो स्टेशन के नाम दर्ज है। पांडेयगंज ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के जिस भूमिगत सेक्शन का स्टेशन होगा, उस सेक्शन का सिविल कार्य का टेंडर एक कंपनी को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने दे दिया है।

चारबाग से वसंतकुंज तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के भूमिगत सेक्शन के निर्माण का टेंडर भी फाइनल हो गया है। यूपीएमआरसी ने 1632 करोड़ रुपये से चारबाग से चौक तक सात भूमिगत मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए कंपनी का चयन कर लिया है।

चारबाग मेट्रो स्टेशन से चौक मेट्रो स्टेशन तक लगभग 6.52 किमी लंबे भूमिगत सेक्शन के डिजाइन और निर्माण के लिए 1,632 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए एफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना गया है। यह सबसे कम बोली लगाने वाली एल 1 कंपनी बनी। टेंडर प्रक्रिया में कुल पांच कंपनियों ने हिस्सा लिया था।

इनमें एफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर, सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और टाटा प्रोजेक्ट्स शामिल थीं। वित्तीय बिड 5 अक्टूबर 2026 को खोली गई थी। तकनीकी बिड के परीक्षण के बाद कंपनी को तीन साल में काम पूरा करने के लिए चुना गया।

सबसे बड़ी चुनौती पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन चारबाग से चौक तक सात भूमिगत स्टेशनों में सबसे कठिन कार्य पांडेयगंज स्टेशन पर होगा। जिस स्थान को स्टेशन के लिए चुना गया है, उसके एक ओर नाला और दूसरी तरफ रेल लाइन है। ऐसे में पांडेयगंज देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनेगा। यह स्टेशन 35 से 38 मीटर नीचे बनाया जाएगा।