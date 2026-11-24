राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कारिडोर के आस-पास औद्योगिक व लाजिस्टिक कारिडोर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारिडोर के नियोजित विकास के लिए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कारिडोर और उसके आस-पास के क्षेत्र को उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि रणनीतिक रूप से अहम कारिडोर के नियोजन से आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधिकारियों ने बताया कि यूपीसीडा की सीमा और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के तीन किलोमीटर दक्षिण के बीच लगभग 470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 171 गांव और अचलगंज नगर पंचायत शामिल हैं।

दोगुने से अधिक होगा दायरा पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र का निर्मित दायरा दोगुने से अधिक हो चुका है। बताया गया कि निर्मित दायरा वर्ष 2015 में 1962 हेक्टेयर था जो कि वर्ष 2020 में 2656 हेक्टेयर और वर्ष 2025 में 3902 हेक्टेयर(8.33 प्रतिशत) हो गया है।