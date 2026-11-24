राज्य ब्यूरो, लखनऊ।

गठन पर बाराबंकी 30वां विकास प्राधिकरण होगा। योगी ने गाजियाबाद में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि 35 से 40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम बने। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन(यूपीसीए) आपसी समन्वय से रेवेन्यू शेयर माडल पर निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें।

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र(यूपीएससीआर) की जीआईएस आधारित क्षेत्रीय योजना-2051 की प्रगति और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सर्वेक्षण, बेस मैप तैयार करने और क्षेत्रीय विकास की परिकल्पना से जुड़े प्रारंभिक चरण पूरे कर लिए गए हैं।

आपत्तियों और सुझावों के लिए 30 नवंबर तक क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आपत्तियों और सुझावों को पारदर्शी तरीके से निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पांच वर्षों की अल्पकालीन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

46 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान मुख्यमंत्री के समक्ष एससीआर की भौगोलिक एवं आर्थिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि 27,826 वर्ग किलोमीटर में शामिल लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव व रायबरेली जिले की मौजूदा आबादी 2.92 करोड़ है जिसके वर्ष 2051 तक बढ़कर 4.9 करोड़ होने का अनुमान है। इस अवधि में शहरी क्षेत्र 29 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025 में 3.58 लाख करोड़ रुपये की नामिनल जीडीपी और 6.7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर के साथ एससीआर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 12 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। योगी ने निर्देश दिए कि एससीआर की विकास योजना बनाते वक्त प्रत्येक जिले की विशिष्ट क्षमताओं और आर्थिक संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाए। लखनऊ में अर्बन रेजिलिएंस, रायबरेली में विनिर्माण एवं डिफेंस इंजीनियरिंग, उन्नाव में औद्योगिक विस्तार, बाराबंकी में कृषि-उद्योग एवं इको-टूरिज्म, हरदोई में संडीला औद्योगिक कारिडोर और सीतापुर में नैमिषारण्य के अनुरूप पर्यटन विकास को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय नियोजन किया जाए।