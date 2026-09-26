लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर ड्रेनेज पाइप ठीक होने का काम शुरू, NHAI ने तेज किया काम

संवाद सूत्र, सरोजनीनगर। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड के ड्रेनेज पाइप टूटे शीर्षक से दैनिक जागरण ने शनिवार के अंक में खबर प्रकाशित की थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआइ ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यदायी संस्था से ड्रेनेज पाइप को ठीक कराने का काम शुरू करा दिया। शनिवार शाम तक कई स्थानों पर ड्रेनेज पाइप को बदला व ठीक किया जा चुका था।

वहीं, सरोजनी नगर से बनी तक निकलने वाले दैनिक यात्रियों ने जब ड्रेनेज पाइप को ठीक होते हुए देखा तो राहत की सास ली। वहीं एनएचएआइ परियोजना निदेशक नवरत्न ने बताया कि टीम लगाई गई हैं, जो बचे हैं, उन्हें भी एक से दो दिन में ठीक करा दिया जाएगा।