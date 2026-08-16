लखनऊ में बीमारी से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, इलाज के बाद भी नहीं मिलता था आराम

संवाद सूत्र, निगोहा। निगोहां के शेरपुर लवल गांव में बीमारी से परेशान 22 वर्षीय युवक ने शनिवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और निगोहां पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

शेरपुर लवल निवासी राजगीर मिस्त्री राममिलन का बड़ा बेटा शिवम (22) पिछले काफी समय से किसी बीमारी से पीड़ित था। परिजनों के मुताबिक, इलाज के बावजूद आराम नहीं मिलने से वह मानसिक रूप से परेशान रहता था। शनिवार सुबह वह शौच जाने की बात कहकर घर से निकला था। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर उसके ट्रेन की चपेट में आने की सूचना परिजनों को दी। बताया गया कि शिवम अचानक ट्रेन के सामने कूद गया। तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। जीआरपी और निगोहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।