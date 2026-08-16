लखनऊ में सौतेली बेटी से दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप, आरोपी पिता गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सरोजनीनगर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सरोजनीनगर पुलिस ने उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

थाना प्रभारी निरीक्षक राजदेव राम प्रजापति के मुताबिक, 14 अगस्त को पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गहरू निवासी रामबाबू रावत (35) ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट करने के बाद दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई।