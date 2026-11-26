जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाज ने इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ब्यूटी पार्लर संचालिका रेखा मिश्रा से दोस्ती की। पार्लर का सामान भेजकर भरोसा जीता और फिर आईफोन, सोने के गहने तथा हीरे की अंगूठी समेत कीमती गिफ्ट भेजने का झांसा दिया।

कस्टम ड्यूटी के नाम पर रकम मांगी और विरोध करने पर जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें 12 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान कई बार में 8.05 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता ने ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया।



आलमनगर रोड स्थित अशोक नगर निवासी रेखा को कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम पर अमन नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। बातचीत और मोबाइल नंबर साझा होने के बाद अमन ने उनके ब्यूटी पार्लर के लिए सामान भेजा। इससे उनका भरोसा बढ़ा। 16 सितंबर को वाट्सएप काल कर बताया गया कि उनके लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स, दो ड्रेस, सोने के गहने, घड़ी और हीरे की अंगूठी का पार्सल आया है।