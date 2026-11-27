जागरण संवाददाता, लखनऊ। डालीगंज में कुतुबपुर स्थित रामाधीन सिंह रोड निवासी निर्मला देवी (40) काफी समय से डिप्रेशन से पीड़ित थीं। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्होंने घर में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली।

घटना की जानकारी होने पर स्वजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस का कहना है कि मृत्यु के कारणों की नियमानुसार जांच की जा रही है।

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