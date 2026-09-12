UP Weather Today: लखनऊ में मौसम के अलग-अलग रंग, बादलों के बीच धूप और बूंदाबांदी के आसार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मानसून की विदाई की ओर बढ़ते मौसम में राजधानी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी आसमान में घने बादल छा रहे हैं तो कुछ देर बाद धूप निकल रही है। स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव के कारण शहर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति भी अलग-अलग देखने को मिल रही है। शुक्रवार को भी राजधानी में बादलों की आवाजाही के बीच कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में सामान्यतः बादल छाए रहने के बाद आसमान आंशिक रूप से साफ हो सकता है। एक-दो दौर में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछार की संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया गया है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 32-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए शनिवार को किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून गतिविधियां अब कमजोर हो रही हैं, लेकिन स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण कहीं-कहीं अचानक बादल विकसित होकर बारिश करा सकते हैं। यही वजह है कि राजधानी में एक ही समय पर अलग-अलग इलाकों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बारिश थमने के बाद धूप निकलने से उमस भी बढ़ रही है।

आने वाले दिनों में भी लखनऊ में पूरी तरह बारिश से राहत की स्थिति नहीं मानी जा रही है। अगले कुछ दिनों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश या बौछार के दौर बने रह सकते हैं, जबकि भारी वर्षा की कोई चेतावनी फिलहाल नहीं है।