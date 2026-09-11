बारिश से कोयले की किल्लत, पावर प्लांट पड़े ठप: प्रदेश में 2500 मेगावाट तक का बिजली संकट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। लगातार वर्षा से खदानों से कम कोयला निकलने की वजह से तापीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में बिजली का उत्पादन बाधित होने लगा है। कोयले की उपलब्धता में आ रही दिक्कतों के कारण प्रदेश की लगभग आधा दर्जन तापीय उत्पादन इकाइयों से उत्पादन ठप कर दिया गया है।

मौजूदा मांग को पूरा कर पाने में पावर कारपोरेशन प्रबंधन खुद को असमर्थ पा रहा है। मांग के मुकाबले लगभग 2000 से 2500 मेगावाट तक कम बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय बिजली कटौती अधिक होने की सूचना है।