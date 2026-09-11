लखनऊ को मिलेगा 1010 बेड का नया सुपर हॉस्पिटल, 1600 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट में क्या-क्या है खास?
चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में 1,606.83 करोड़ रुपये की 65 परियोजनाएं शुरू कर रहा है, जिनमें 21 का लोकार्पण और 44 का शिलान्यास होगा।
HighLights
1,606.83 करोड़ रुपये की 65 चिकित्सा परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू होंगी।
लखनऊ में 1010 बेड का नया सुपर हॉस्पिटल निर्मित किया जाएगा।
किडनी, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट्स का लोकार्पण होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के मरीजों को बेहतर इलाज और मेडिकल छात्रों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग 1,606.83 करोड़ रुपये की 65 परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है। इनमें 21 परियोजनाओं का जल्द लोकार्पण होगा, जबकि 44 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है।
लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं में किडनी, लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जैसी सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं, नई परियोजनाओं में ट्रामा सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, छात्रावास, लेक्चर थिएटर और अन्य जरूरी सुविधाओं का निर्माण होगा।
48.15 करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित
सबसे बड़ी परियोजना लखनऊ स्थित डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड के अस्पताल भवन की है। इसके निर्माण पर 855.04 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेरठ मेडिकल कॉलेज में मौजूदा लेवल-2 ट्रामा सेंटर को 100 बेड के लेवल-1 ट्रामा सेंटर में विकसित किया जाएगा। इस पर 48.15 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित हैं।
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बाल रोग विभाग में एमसीएच सेंटर के निर्माण पर 34.82 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कानपुर में 49.40 करोड़ रुपये से संक्रामक रोग चिकित्सालय, गोंडा में 9.93 करोड़ रुपये से नर्सिंग कॉलेज और झांसी में लेक्चर थिएटर, पुस्तकालय, परीक्षा हाल व छात्रावास विकसित किए जाएंगे।
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अयोध्या, बस्ती, जौनपुर, मिर्जापुर, एटा और कुशीनगर समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी अस्पताल और कैंपस सुविधाओं का विस्तार होगा।