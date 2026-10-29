लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में चक्रवात अर्णब का दिखेगा असर, आज भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अर्णब का असर अब उत्तर प्रदेश के मौसम पर दिखाई देने लगा है। बुधवार को राजधानी में बादलों का आनाजान लगा रहा। साथ ही, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई।

गुरुवार को भी राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा। शाम या रात के समय एक या दो बार बारिश या गरज-चमक के आसार हैं। 29 से 31 अक्टूबर तक शहर का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रादेशिक मौसम केंद्र के अनुसार, 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और यानम तट के पास से गुजरने के बाद तूफान अर्णब उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 29 और 30 अक्टूबर के दौरान पूरे राज्य में गरज-चमक के साथ भारी बारिश, और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही, पूर्वी यूपी के अलग-अलग इलाकों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।