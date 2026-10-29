गोरखपुर में मीरा पांडेय हत्याकांड का मुख्य आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वाराणसी हाईवे पर बेलीपार क्षेत्र में मीरा पांडेय की हत्या में शामिल एक बदमाश को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार तड़के मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। कसिहार बंधे के पास घेराबंदी के दौरान आरोपित ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में उसके दाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपित को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना में शामिल दूसरे आरोपित की तलाश की जा रही है। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया गिरफ्तार आरोपित की पहचान बेलीपार क्षेत्र के चंदौली बुजुर्ग निवासी रवि निषाद (23) पुत्र संजय निषाद के रूप में हुई है। मुखबिर से सूचना मिलने पर बेलीपार पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने कसिहार बंधे के पास घेराबंदी की थी। आरोपित को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी।

जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे सुबह करीब 3:20 बजे हिरासत में ले लिया। मौके से .315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। कार्रवाई में बेलीपार पुलिस के साथ एंटी थेफ्ट टीम, एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम शामिल रही।