UP Weather Today: बदलने लगा लखनऊ का मिजाज, हवा में नमी बढ़ने से महसूस हुई हल्की ठंड

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मौसम में बदलाव जारी है। आने वाले सात दिनों में हवा में नमी बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान में तीन-चार फीसदी गिरावट देखने को मिल सकती है।इससे सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी लखनऊ में शुक्रवार का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

वहीं, न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। हवा में अधिकतम नमी 94 प्रतिशत और न्यूनतम नमी 44 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं, हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। शुक्रवार को एक्यूआइ का स्तर 301 पहुंच गया। प्रादेशिक मौसम केंद्र के मुताबिक, प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से हल्का कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। साथ ही, धुंध भी छा रही है। वहीं, शुक्रवार को भी हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा। वहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस गिरकर 14.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।