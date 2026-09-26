भोजन की क्वालिटी चेक करने के लिए लवि के कुलपति ने स्टूडेंट्स के साथ खाया खाना, रसोइयों को दिए कड़े निर्देश 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने शनिवार को बारिश के बीच छात्रावासों की वास्तविक स्थिति और व्यवस्थाओं को परखने निकले। उन्होंने द्वितीय परिसर स्थित कौटिल्य ब्वायज छात्रावास व डा. भीमराव अंबेडकर गर्ल्स छात्रावास के मेस में विद्यार्थियों के भोजन की गुणवत्ता, शुद्धता और पोषण स्तर की जांच की। दोनों हास्टल में विद्यार्थियों के साथ मेस की थाली में भोजन ग्रहण किया और उनकी समस्याओं पर बात की।

कुलपति ने मेस के स्टोर रूम में रखी कच्ची खाद्य सामग्री, दाल, चावल, मसाले, तेल के पैकेटों की ब्रांडिंग भी देखी। कर्मचारियों एवं रसोइयों को निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न करें।