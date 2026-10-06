ICSSR फेलोशिप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के 12 रिसर्चर हुए सिलेक्ट, कुलपति ने दी बधाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएसएसआर) नई दिल्ली की डाक्टोरल फेलोशिप की चयन सूची में लखनऊ विश्वविद्यालय के 12 शोधार्थियों ने जगह बनाई है। इनमें 10 शोधार्थियों का चयन दो वर्षीय फुल-टर्म डाक्टोरल फेलोशिप और दो का छह माह की शार्ट-टर्म फेलोशिप के लिए हुआ है। विश्वविद्यालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में लखनऊ विश्वविद्यालय से सर्वाधिक 12 शोधार्थियों का चयन हुआ है।