25 लाख की ग्रांट पर मांगा 10% कमीशन, 50000 की घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने दो को रंगेहाथ दबोचा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक को पानी का प्लांट लगाने के लिए मिलने वाले 25 लाख रुपये के अनुदान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 10 प्रतिशत कमीशन मांगने वाले को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपितों ने पहले 2.50 लाख रुपये की मांग की थी। बाद में एक लाख रुपये में सौदा तय कर 50 हजार रुपये तत्काल देने की बात हुई। ट्रैप टीम ने रुपये लेते हुए दोनों को पकड़ा। बरामद नोटों के क्रमांक शिकायतकर्ता द्वारा पहले दर्ज कराए गए क्रमांकों से मिलाए गए।



एंटी करप्शन थाने के इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में एससी/एसटी (क्रियान्वयन और प्रबंधन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है।) हब लखनऊ के प्रबंधक रवि ओरन और बैंकिंग प्रोफेशनल विवेकानन्द वर्मा शामिल हैं। रवि ओरन केंद्रीय अराजपत्रित कर्मचारी हैं, जबकि विवेकानन्द वर्मा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात और 12 के तहत कार्रवाई की गई है। बख्शी का तालाब निवासी आशीष कुमार ने 19 सितंबर को भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत की थी।