'बुलडोजर सिर्फ मरहम, एनकाउंटर से ही कलेजे को मिलेगी ठंडक', तिहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने कार्रवाई से जताई असंतुष्टि

जागरण संवाददाता, लखनऊ। तिहरे हत्याकांड का पीड़ित परिवार बुलडोजर कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन इसे सिर्फ मरहम बता रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपितों को फांसी दी जाए या एनकाउंटर हो, तभी कलेजे को ठंडक मिलेगी। यह मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को मुलाकात के बाद भी की थी। मुख्यमंत्री ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है।



मृतक शिवाजी तिवारी के फुफेरे भाई अनिल अवस्थी ने कहा कि आरोपितों का एनकाउंटर होगा, तभी पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी। आरोपित जेल में हैं। जीवित हैं। परिवार में सिर्फ दो महिला और एक किशोरी बची है। तीनों पुरूष सदस्य की हत्या हो गई है। इससे सुरक्षा की चिंता हमेशा सताती रहती है।