लखनऊ में तिहरे हत्याकांड के आरोपित ऋषभ शुक्ल के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने मकान किया सील

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में तिहरे हत्याकांड के आरोपित ऋषभ शुक्ल के अवैध निर्माण पर मंगलवार देर रात लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का बुलडोजर (बैकहो लोडर) चला। जांच में सड़क और नजूल की भूमि पर कब्जा कर चहारदीवारी बनाने की बात सामने आई।

इसके बाद करीब 150 मीटर क्षेत्र में बनाई गई चहारदीवारी को ढहा दिया गया। इससे पहले एलडीए ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने ऋषभ के मकान को सील कर दिया।अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, जोनल अधिकारी माधवेश कुमार और अभियंताओं ने पुलिस बल की मौजूदगी में भवन का निरीक्षण किया। मौके पर ऋषभ और उसके परिवार के तीन मकान एक साथ बने मिले।