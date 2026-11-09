त्योहारों पर लखनऊ से मुंबई के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कई शहरों के यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। त्योहार के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। लखनऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) के लिए मंगलवार को एकतरफा आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

गाड़ी संख्या 04258 लखनऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस त्योहार विशेष एक्सप्रेस लखनऊ स्टेशन से रात 9:45 बजे रवाना होगी। ट्रेन उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण और ठाणे होते हुए अगले दिन सुबह 3:35 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।