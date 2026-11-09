छठ पर ट्रेनों की मारामारी खत्म! रेलवे ने किया 6 नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, UP-बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, बरेली। रेलवे की ओर से दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बरेली होकर छह और स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। अब तक 70 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। रेलवे के मुताबिक 04530/04529 सरहिंद-सहरसा-अम्बाला कैंट स्पेशल का संचालन सरहिंद से छह, 10 एवं 14 नवंबर को और सहरसा से सात, 11 एवं 15 नवंबर को चलेगी।

04530 सरहिंद से 11.25 बजे चलकर राजपुरा से 11.46 बजे, अंबाला कैंट से 12.20 बजे, यमुनानगर जगाधरी से 13.07 बजे, सहारनपुर से 13.40 बजे, मुरादाबाद से 17.30 बजे, बरेली से 20.12 बजे, सीतापुर से 23.55 बजे, दूसरे दिन बुढ़वल से 01.27 बजे, गोंडा से 02.45 बजे, गोरखपुर से 05.25 बजे, देवरिया सदर से 06.35 बजे, सीवान से 07.27 बजे, छपरा से 08.20 बजे, हाजीपुर से 09.45 बजे, मुजफ्फरपुर से 10.40 बजे, समस्तीपुर से 11.45 बजे, बरौनी से 12.55 बजे, बेगूसराय से 13.17 बजे, खगड़िया से 14.02 बजे तथा सिमरी बख्तियारपुर से 15.30 बजे छूटकर सहरसा 17.00 बजे पहुंचेगी।

वापसी में 4529 सहरसा से 19.15 बजे प्रस्थान कर सिमरी बख्तियारपुर से 19.35 बजे, खगड़िया से 20.57 बजे, बेगूसराय से 21.27 बजे, बरौनी से 22.00 बजे, समस्तीपुर से 23.20 बजे, दूसरे दिन मुजफ्फरपुर से 00.25 बजे, हाजीपुर से 01.25 बजे, छपरा से 03.20 बजे, सीवान से 04.17 बजे, देवरिया सदर से 05.15 बजे, गोरखपुर से 06.30 बजे, गोंडा से 08.40 बजे, बुढ़वल से 09.45 बजे, सीतापुर से 11.10 बजे, बरेली से 15.22 बजे, मुरादाबाद से 17.20 बजे, सहारनपुर से 20.40 बजे तथा यमुनानगर जगाधरी से 21.22 बजे छूटकर अंबाला कैंट से 22.20 बजे पहुंचेगी।

इसके अलावा 04528/04527 सरहिंद-सहरसा-अम्बाला कैंट स्पेशल सरहिंद से नौ एवं 12 नवंबर को और सहरसा से छह, 10 एवं 13 नवंबर को चलेगी। 04528 सरहिंद से 11.25 बजे चलकर राजपुरा से 11.46 बजे, अंबाला कैंट से 12.20 बजे, यमुनानगर जगाधरी से 13.07 बजे, सहारनपुर से 13.40 बजे, मुरादाबाद से 17.30 बजे, बरेली से 20.12 बजे, सीतापुर से 23.55 बजे, दूसरे दिन बुढ़वल से 01.27 बजे, गोंडा से 02.45 बजे, गोरखपुर से 05.25 बजे, देवरिया सदर से 06.35 बजे, सीवान से 07.27 बजे, छपरा से 08.20 बजे, हाजीपुर से 09.45 बजे, मुजफ्फरपुर से 10.40 बजे, समस्तीपुर से 11.45 बजे, बरौनी से 12.55 बजे, बेगूसराय से 13.17 बजे, खगड़िया से 14.02 बजे तथा सिमरी बख्तियारपुर से 15.30 बजे छूटकर सहरसा 17.00 बजे पहुंचेगी।

वापसी यात्रा में 04527 सहरसा से 19.15 बजे चलकर सिमरी बख्तियारपुर से 19.35 बजे, खगड़िया से 20.57 बजे, बेगूसराय से 21.27 बजे, बरौनी से 22.00 बजे, समस्तीपुर से 23.20 बजे, दूसरे दिन मुजफ्फरपुर से 00.25 बजे, हाजीपुर से 01.25 बजे, छपरा से 03.20 बजे, सीवान से 04.17 बजे, देवरिया सदर से 05.15 बजे, गोरखपुर से 06.30 बजे, गोंडा से 08.40 बजे, बुढ़वल से 09.45 बजे, सीतापुर से 11.10 बजे, बरेली से 15.22 बजे, मुरादाबाद से 17.20 बजे, सहारनपुर से 20.40 बजे तथा यमुनानगर जगाधरी से 21.22 बजे छूटकर अंबाला कैंट से 22.20 बजे पहुंचेगी।

इसके अलावा 05283/05284 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस-मुजफ्फरपुर स्पेशल मुजफ्फरपुर से 21 एवं 28 नवम्बर को और आनंद विहार से 22 एवं 29 नवम्बर को चलेगी। 05283 मुजफ्फरपुर से 06.30 बजे चलकर कर मोतीपुर से 07.02 बजे, मेहसी से 07.19 बजे, चकिया से 07.30 बजे, पिपरा से 07.40 बजे, बापूधाम मोतिहारी से 08.00 बजे, सगौली से 08.27 बजे, बेतिया से 08.52 बजे, नरकटियागंज से 09.35 बजे, हरिनगर से 09.55 बजे, बगहा से 10.27 बजे, गोरखपुर से 15.00 बजे, बस्ती से 16.03 बजे, गोंडा से 17.35 बजे, लखनऊ से 20.10 बजे, हरदोई से 21.40 बजे, शाहजहांपुर से 22.41 बजे तथा मुरादाबाद से 01.40 बजे छूटकर आनंद विहार टर्मिनस 05.00 बजे पहुंचेगी।