लखनऊ में होगा भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबला, कैरेबियाई खिलाड़ी पहुंचे; आज से करेंगे अभ्यास

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम एक और हाईवोल्टेज मुकाबले की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला छह अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, जिसके लिए कैरेबियाई टीम के सात खिलाड़ी बुधवार शाम राजधानी पहुंच गए। टीम के बाकी खिलाड़ी भी शुक्रवार को आ जाएंगे और उसी दिन शाम को अभ्यास कैंप में हिस्सा लेंगे।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के सीईओ अंकित चटर्जी ने बताया कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज चल रही है, जिसमें टीम इंडिया लगातार दो मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। इसके अगले दिन रविवार को सुबह मेजबान टीम लखनऊ पहुंचेगी और उसी दिन शाम को नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लेगी।