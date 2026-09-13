लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनें 15 सितंबर तक रहेंगी प्रभावित, निकलने से पहले चेक करें स्टेटस

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जिस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड से कई शीर्ष अधिकारी लखनऊ में डटे रहे, वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के अधिकारियों की लापरवाही से लेट हो गया है।

रेलवे ने प्लेटफार्म चार और पांच पर एयर कांकोर्स के बीम और पिलर के निर्माण के लिए 13 सितंबर तक ब्लाक लिया था। काम समय से पूरा न होने पर यह ब्लाक अब 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस कारण लखनऊ स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

64701/64702 वीरांगना लक्ष्मी बाई जंक्शन झांसी-लखनऊ मेमू 14 व 15 सितंबर को कानपुर सेंट्रल तक ही चलेगी। यह ट्रेन लखनऊ से कानपुर के बीच निरस्त रहेगी। इसी तरह 54338/54337 शाहजहांपुर-लखनऊ पैसेजर आलमनगर स्टेशन तक आएगी। यह ट्रेन इसी स्टेशन से शाहजहांपुर रवाना होगी।