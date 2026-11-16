लखनऊ: सोलर उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बने बिजली के बिल, संशोधन के लिए लगा रहे दफ्तरों के चक्कर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी बिजली उपभोक्ताओं को समय से बिजली के बिल नहीं मिल पा रहे हैं। कभी बिल में रूफ टाफ सोलर (आरटीएस) से बनने वाली बिजली नहीं जुड़ पा रही है तो कभी बिल ही नहीं मिल रहा है।

नतीजतन उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत करता है तो कभी जोन में बने कार्यालयों में जाकर अभियंताओं से बिल संशोधन का आग्रह कर रहा है, इसके बाद भी बिल संशोधन की प्रक्रिया को गति नहीं मिल पा रही है। बता दें कि राजधानी में सवा लाख के आसपास आरटीएस अब तक लग चुके हैं। इनकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। उधर इनमें से सैकड़ों उपभोक्ताओं को बिल सही नहीं मिल रहे हैं।