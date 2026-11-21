जागरण संवाददाता, लखनऊ। अमौसी हवाई अड्डे से लेकर गोमतीनगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बीच की सड़क का नजारा बदला हुआ है। करीब 22 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से जगमग कर रही है। सड़क के किनारे ही नहीं, बल्कि पौधे भी रोशनी से जगमग हो रहे हैं।

डिवाइडर से लेकर पेड़-पौधों तक की गई आकर्षक लाइटों को लगाया गया। शहीद पथ को भी आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री के रूट मार्ग पर सफाई से लेकर हरियाली और सजावट के इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी सेक्टर के हिसाब से लगाई गई है।